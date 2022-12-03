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Giriş Tarihi: 3.12.2022 22:31

İçişleri Bakanlığı: 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı 1 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

DHA
İçişleri Bakanlığı: 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 1995 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 117'ye yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

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İçişleri Bakanlığı: 1 örgüt mensubu daha teslim oldu
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