İstiklal faillerinin ekmeğine yağ sürdüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen 2. Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında İstiklal Caddesi saldırısı sonrası uluslararası medyada yapılan haberlere dikkat çekerek "İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemi sonrasında şahit olduğumuz kimi uluslararası basın kuruluşunun haber dili adeta faillerin ekmeğine yağ sürmüştür. Objektif haber verme yerine Tükiye ile hesaplaşmayı amaçlayan bu tür yaklaşımların artık terk edilmesi gerektiğini her fırsatta ve platformda ifade ediyoruz. İnsanların haber alma hakkını her şeyin üstünde tutan hakikat odaklı yeni bir iletişim anlayışına ihtiyacımız var. Türkiye İletişim Modeli bu işte arayışımızın ürünüdür. Bu modelin gayesi hakikat dairesi içerisinde demokrasi ve uluslararası hukuktan güç alan bir iletişim anlayışını hem savunmak hem de uygulamada tesis etmektir" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının diğer satırbaşları:Sosyal medyanın günlük hayatımızda artan etkisi sebebiyle daha önce karşılaşmadığımız sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bilgi kirliliği ve dezenformasyon, içinde bulunduğumuz dönemin en fazla öne çıkan iki meydan okumasıdır. Türkiye ile birlikte dünyanın pek çok ülkesinde yalan, iftira, çarpıtılmış haberler, sayısız insanın hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Önü arkası araştırılmadan ortaya atılan ithamlar, kimi zaman telafisi mümkün olmayan zararlara yol açıyor. Dijital zorbalar, çocuklar başta olmak üzere toplumun korumasız kesimlerini tehdit ederken dijital faşizm, demokrasi ve özgürlüklere, dijital terör ise doğrudan devletin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor.Türkiye gerek stratejik konumu, gerek izlediği özgün politikalar, gerekse bölgesel ve küresel meselelerde sergilediği ilkeli duruş nedeniyle dünyada üretilmiş ve maksatlı yalan habere en fazla maruz kalan ülkelerden biri. Eli kanlı terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz haklı mücadele sırasında yaşanan ikiyüzlülükler bu çarpıcı gerçeği defalarca ortaya koydu. Yalanın ve çarpıtmanın iletişim kanallarını zehirlediği bir denklemde temiz ve açık iletişim anlayışından taviz vermeyeceğiz.İngiliz Reuters haber ajansı, İstiklal saldırısıyla ilgili yayınladığı haberlerde PKK'nın saldırıyı reddettiğini haberleştirerek örgütün borazanlığına soyunmuş, bebek katillerini 'silahlı Kürt grup' olarak niteleyerek teröre adeta perdeleme yapmıştı.Saldırı üzerinden Türkiye'yi karalamaya ve turizmi baltalamaya çalışan Amerikan medyasındaki tetikçiler boş durmadı. New York Times gazetesi, Türkiye'nin cazibe merkezi olmasından duyduğu rahatsızlığını, saldırıyla ilgili haberinde "Her yıl on milyonlarca turist pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği yerde vakit geçiriyor" ifadelerini kullanarak açıkça gösterdi.Alman Phoenix kanalı, saldırı sonrası İstiklal Caddesi'nden yaptığı canlı yayınlarda Türkiye'de hükümetin terör saldırısından sonra Kürt vatandaşlara baskı yapacağı imasıyla alçakça bir algı operasyonuna girişti.Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Rusya-Ukrayna müzakereleri ve Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda yeni ve somut adımlar atılmasının önemine de işaret edildi. Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hâkim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.2'nci Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuşma yaptı.