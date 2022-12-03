Mersin’de terör operasyonu: 9 kişi tutuklandı

PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 25 kasım tarihinde yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalar neticesinde PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 30 kasımda yapılan gece operasyonunda ise 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.B., İ.H.B, Y.C., Ö.F.C, C.O., H.E.H, M.K, M.E.H, ve N.E. isimli 9 zanlı tutuklandı.