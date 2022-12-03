MSB paylaştı! MİDLAS ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirdi

"TÜRKİYE, DÜNYADA SAYILI ÜLKELERDEN OLACAK"

Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği güverte altı dikey atım lançer sistemi MİDLAS, 2023'te ilk kez İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek. Böylece Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olacak.

"DIŞA BAĞIMLILIĞA SON VERECEK"

Açıklamada, "Ülkemizin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son verecek olan MİDLAS'ın hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. MİDLAS şimdiden Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.