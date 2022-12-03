Onlar hayal kurdu, devlet gerçeğe dönüştürdü

Doğuştan nörolojik ve ortopedik engelim var. Geçen sene KOSGEB'in İleri Girişimci Desteği ile kendi işletmemi kurdum. Veri tabanı, web sayfası, müşteriye özel yazılımların kodlanması, e-ticaret, oyun, SEO danışmanlığı ve otomasyon alanlarında hizmet veriyorum. Hayallerinize giden yolda korkmayın. KOSGEB'in engelli bireylere desteği büyük.Sağ ayağımda doğuştan engellilik mevcut. KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı'ndan yararlanarak 10 makine aldım, kendi işimim patronu oldum. Yanımda 10 kişi çalışıyor. Bebek kıyafetleri üretiyor, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediyorum.Bir gözümde görme kaybı bulunuyor. Isparta'da kurduğum şirkette karton bardak üretiyorum. KOSGEB desteklerinden faydalandım. 81 ile satış yapıyorum.Bir kulağımda duyma kaybı var. KOSGEB'den işletme kredisi aldım. Dekorasyon ürünleri yapıyor, e-ticaretle satıyorum.