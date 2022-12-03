SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daki programına Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ile devam ediyor. Erdoğan, burada salondakilere hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

CHP ve şürekası Ankara'da siyasetçilik oynarken biz tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bu çatı altında çalışmış ancak aramızda olmayan tüm kardeşlerimizi de rahmet yadediyorum. Biz onlardan razıyız. Rabbim de kendilerinden razı olsun.

Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz.

Şanlıurfa'nın ciğeri, kebabı varken Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez.

PAMUK ÜRETİCİLERİNE MÜJDE

Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz.

Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50'den 70 kuruşa yükseltiyoruz.

Kütlü pamukta toplam destek kilo başına 2 lira 14 kuruş, dekar başına 1071 liraya, ayçiçeğinde kilo başına 1 lira 11 kuruş, dekar başına 297 liraya ulaşıyor.

Enflasyonun yakında hızla aşağıya doğru inişine şahitlik ederek bu sıkıntı üzerine kurulan kirli senaryoların yırtılıp atıldığını hep beraber göreceğiz

Yıllardır planladığımız kritik projeleri 2023 yılında hayata geçireceğiz Milli savaş uçağımız 2023 yılında hangardan çıkacak. İnsansız savaş uçağımız kızılelma göklerde olacak.

Bunların milli irade gibi prensipleri olsa küresel odaklara bel bağlamazlar. 6'lı masa denilen paravan yapı emellerine ulaşamaz.