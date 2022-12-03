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Giriş Tarihi: 3.12.2022 21:10 Son Güncelleme: 3.12.2022 21:20

Son dakika: Dışişleri'nden Batı Şeria’daki şiddet olaylarına kınama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyulduğunu belirterek, yargısız infazları şiddetle kınadı.

Son dakika: Dışişleri’nden Batı Şeria’daki şiddet olaylarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da artan şiddet olayları ve sivil can kayıpları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz. Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca olaylarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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Son dakika: Dışişleri'nden Batı Şeria’daki şiddet olaylarına kınama
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