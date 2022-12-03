SON DAKİKA | Şanlıurfa’ya dev yatırım! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: İki ilçeye doğalgaz...

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Toplu açılış töreni ile (532 Proje) Abide Kavşağı İlave Köprü Yapım İşi, Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe Pompa İstasyonu Elektrik ve Mekanik Teçhizatın Temini, Montajı ve Debimetre Odası İnşaatı Çevik kuvvet kavşağı Kuzeybatı Çevreyolu 22-32 kilometre arası, Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst yapı işleri yapımı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine Doğalgaz Arzının Sağlanması,
İl Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası gibi bir çok projenin açılışını yapacak ardından Haliliye belediyesi İbrahim Tatlıses kültür merkezinde Gençlik buluşması katılacak olan Başkan Erdoğan daha sonra Mehmet Akif inan konferans salonunda Danışma meclisi toplantısı katılımcılarla bir araya gelecek.
ABİDE KAVŞAĞININ RESMİ AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILACAK
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle şehrin kalbinde bulunan ve kent trafiğini karşılamakta zorlanan Abide Kavşağı'nda Köprülü Kavşak yapımı tamamlanarak şehir içi trafik önemli ölçüde rahatlatılırken resmi açılış ise Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılacak olan Abide Köprülü Kavşağında da çevre düzenlemesi ve çim ekimi işlemleri tamamlandı.
Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile Ay Yıldızlı Bayraklarla donatılan Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Başkan Erdoğan AK Parti tarafından şehre kazandırılan yatırım ve hizmetlerin de toplu açılışını gerçekleştirecek.
Şehir merkezine rahat bir nefes aldıran ve Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağı Köprülü kavşak viyadük çalışmasıyla Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlanırken şehir merkezi tamamlanan köprü ile rahat bir nefes aldı.
ŞANLIURFA KUZEYBATI ÇEVRE YOLU İLE ÇEVİK KUVVET KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI ACILIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın katılımıyla Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu ile Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı açılıyor.
Şanlıurfa'nın şehir içi ve şehirlerarası ulaşımını düzenleyen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun 9,4 kilometre uzunluğunda inşa edildiği belirtilerek Trafiğe 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek çevre yolunda Direkli Vadisi 376 metrelik viyadükle geçildi. Ayrıca, proje kapsamında 446 metre uzunluğunda 3 köprülü kavşak, 50 metrelik 1 altgeçit köprüsü ve toplam 1380 metre uzunluğunda 18 menfez bulunuyor. Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun bitiş noktasında inşa edilen Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın tamamlanmasıyla Şanlıurfa- Gaziantep Devlet Yolu'na, Şanlıurfa- Diyarbakır Devlet Yolu'na ve Doğu Çevre Yolu'na bağlantı sağlandı."
Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın ana gövdesinin 2 bin 930 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında, kavşak kollarının da 4 bin 240 metre uzunluğunda tek yol standardında inşa edildiği bildirildi. Köprülü kavşak bünyesinde toplam 911 metre uzunluğunda 7 köprü bulunduğuna işaret edilerek, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun da hizmete alınmasıyla Şanlıurfa'nın toplam 32,4 kilometre uzunluğundaki çevre yolu ağının tamamlandığı belirtildi.
140 BİN DEKAR ARAZİYE SULAMA SUYU SAĞLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan ve Ovaya hayat verecek dev projenin açılışı yapılacak Devlet su işleri tarafından yapımı tamamlanan 140 bin dekar araziyi sulanacak şebekeye su basacak olan P1 pompa istasyonu Viranşehir pompaj sulaması P 1 pompa istasyonu 140 bin dekar araziye sulama suyu sağlayacak pompa istasyonunda debimetre Odaları hava kazanları filtre odaları ve 8 adet pompa ve motoru tamamlanmıştı olup açılışı yapılacak.