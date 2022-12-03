SON DAKİKA | Şanlıurfa’ya dev yatırım! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: İki ilçeye doğalgaz...

140 BİN DEKAR ARAZİYE SULAMA SUYU SAĞLAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan ve Ovaya hayat verecek dev projenin açılışı yapılacak Devlet su işleri tarafından yapımı tamamlanan 140 bin dekar araziyi sulanacak şebekeye su basacak olan P1 pompa istasyonu Viranşehir pompaj sulaması P 1 pompa istasyonu 140 bin dekar araziye sulama suyu sağlayacak pompa istasyonunda debimetre Odaları hava kazanları filtre odaları ve 8 adet pompa ve motoru tamamlanmıştı olup açılışı yapılacak.