Son dakika: Şanlıurfa’ya 12 milyar TL’lik yatırım! Başkan Erdoğan: 2023’te yeni dönemin kapılarını aralayacağız

Askeri ve ekonomi vizyonlarını kendi belirleyehn, bögesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlerle kayıplarını telafi eden, altyapısını kuran Türkiye, artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte. Atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir. Dünyanın pekçok krizin pençesinde kıvrıldığı bir dönemde sadece altyapı gücümüzü geliştirmekle kalmadık. Ülkemizi her alanda sahip olduğu potansiyelini hayata geçiriyoruz.

"ŞU ANDA BU ALANDA 110 BİN KİŞİ VAR"

Hedeflerimize dudak bükerek bakanlar "doğruya doğru" diyerek bu tabloya bakmak zorunda kalıyor. Yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.

Şu anda bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de Şanlıurfa'dır. Nemrut'u kendi ateşinde boğan, dünyanın en büyük kalkınma projesi GAP'ın şehri Şanlıurfa inşalla Türkiye Yüzyılı'nın da yıldızı olacaktır. Şanlıurfa, geçmişisin şanlı temsilcisi, geleceğimizin teminatı giderek yerini daha da güçlendiriyor.