Devlet Bahçeli’nin kuzeni kazada öldü

Gaziantep'te, meydana gelen trafik kazasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu (66) yaşamını yitirdi. Kaza, GaziantepŞanlıurfa otoyolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aileyi barıştırmaya giden, aralarında Devlet Bahçeli'nin kuzeni, geçmiş dönemde MHP Hasanbeyli İlçe Başkanlığı yapan Ahmet Fettahlıoğlu'nun da bulunduğu otomobil, aynı yöne giden Orhan Sarı'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Ahmet Fettahlıoğlu ile Fadime Sevimli (62) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Fettahlıoğlu'nun cenazesi Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, Sevimli'nin cenazesi ise Düziçi ilçesinde toprağa verildi. TIR şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.Öte yandan Ordu'nun Altınordu ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Cemile Dursun (52) ölürken, Hatice Engin (57) ise yaralandı. Diyarbakır'da ise bir TIR'la otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi.