Engelleri aşan 200 çift bir araya geldi

AralıkDünya Engelliler Günü, birbirinden önemli etkinliklerle farkındalık çalışmalarına sahne olarak kutlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından tüm engelleri aşıp yuva kuran 200 engelli çiftin katıldığı program gerçekleştirildi. İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan programda konuşan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Engelli kardeşlerimize fırsat verildiğinde en iyisini yaparlar anlayışıyla hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi. Programda engelli bireyler şarkı söyleyerek gösteriler sundu. Tuzla Belediyesi ise yıl boyu özel eğitim alınabilecek Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı. Ayrıca Kariyer ve İstihdam buluşması gerçekleştirerek çalışmak isteyen engelli vatandaşları işverenlerle buluşturdu. Pendik, Sultanbeyli, Şile ve Kâğıthane belediyeleri de düzenledikleri etkinliklerle engelli vatandaşlara ve ailelerine özel sürprizler hazırladı.