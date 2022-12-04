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Giriş Tarihi: 4.12.2022

İsveç’in iade ettiği terörist tutuklandı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İsveç’in iade ettiği terörist tutuklandı
İsveç'te yakalanıp Türkiye'ye iade edilen ve terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsveç'te polislerce gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen terörist Tat'ın İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Tat, polis eşliğinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Hükümlü Tat, infaz işlemlerinin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. İsveç'in iade ettiği terörist aynı zamanda Finlandiya ve İsveç'in NATO müzakereleri kapsamında Türkiye ile birlikte yaptığı mutabakatın ilk somut örneği oldu.
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İsveç’in iade ettiği terörist tutuklandı
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