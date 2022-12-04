İsveç’in iade ettiği terörist tutuklandı

İsveç'te yakalanıp Türkiye'ye iade edilen ve terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsveç'te polislerce gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen terörist Tat'ın İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Tat, polis eşliğinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Hükümlü Tat, infaz işlemlerinin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. İsveç'in iade ettiği terörist aynı zamanda Finlandiya ve İsveç'in NATO müzakereleri kapsamında Türkiye ile birlikte yaptığı mutabakatın ilk somut örneği oldu.