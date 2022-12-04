Rize'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde İYİ Parti Rize Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi sonucu ilçe başkanlığı düşen Gönül Er ile yerine il başkanlığı tarafından atanan İsmail Keskin yarıştı.
384 delegeden 349'nun oy kullandığı kongrede oy kullanma sona erdi. Kongrede İsmail Keskin'e 162 oy çıkarken, Gönül Er ise delegelerin 187'sinin oyunu alarak yeniden Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi.
İYİ Parti'nin Rize kongresinde yumruk yumruğa kavga! Partililer birbirine girdi | Video
Salondaki tartışmayı dindirmeye çalışan İYİ Parti İl Başkanı Av. Ayşegül Özyanık'ın "Sakin olun" çağrısı yeterli olmadı. Partililerin birbirlerine yumrukla saldırdığı kavga salon dışına taştı. Polis ekipleri ve diğer partililerce kavga tarafların uzaklaştırılmasıyla son buldu.
PARTİLİ, ADAY TARAFINDAN DARP EDİLDİ
Devlet hastanesine yaya olarak gelen Rize İYİ Parti İl Gençlik Kolları Üyesi Onur Baş kendisini darp edeni görmediğini söyledi. Tophane polis merkezine giden partili Ahmet Çelik ise yüzündeki morluk nedeniyle hastaneye gönderildi. Çelik adaylardan İsmail Keskin tarafından darp edildiğini dile getirdi.