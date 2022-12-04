İYİ Parti’nin Rize kongresinde yumruk yumruğa kavga! Partililer birbirine girdi

Rize'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde İYİ Parti Rize Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi sonucu ilçe başkanlığı düşen Gönül Er ile yerine il başkanlığı tarafından atanan İsmail Keskin yarıştı.