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Giriş Tarihi: 4.12.2022 19:57 Son Güncelleme: 4.12.2022 20:49

İYİ Parti'nin Rize kongresinde yumruk yumruğa kavga! Partililer birbirine girdi

İYİ Parti Rize Merkez İlçe Kongresinde partililer yumruk yumruğa kavga etti, kongre salonu bir anda karıştı. Gönül Er yeniden İYİ Parti Rize Merkez İlçe Başkanı seçilirken salondaki partilililer birbirine girdi. Darp edilenlerden Ahmet Çelik'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SABAH İNTERNET
ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
İYİ Parti’nin Rize kongresinde yumruk yumruğa kavga! Partililer birbirine girdi

Rize'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde İYİ Parti Rize Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi sonucu ilçe başkanlığı düşen Gönül Er ile yerine il başkanlığı tarafından atanan İsmail Keskin yarıştı.

384 delegeden 349'nun oy kullandığı kongrede oy kullanma sona erdi. Kongrede İsmail Keskin'e 162 oy çıkarken, Gönül Er ise delegelerin 187'sinin oyunu alarak yeniden Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi.

İYİ Parti'nin Rize kongresinde yumruk yumruğa kavga! Partililer birbirine girdi | Video



KONUŞMANIN ARDINDAN TARTIŞMA ÇIKTI, BİR ANDA SALON KARIŞTI

Oy işlemi bittikten sonra İsmail Keskin kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Keskin'in konuşmasının ardından salonda bir anda tartışmalar başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle salon bir anda karıştı.

Salondaki tartışmayı dindirmeye çalışan İYİ Parti İl Başkanı Av. Ayşegül Özyanık'ın "Sakin olun" çağrısı yeterli olmadı. Partililerin birbirlerine yumrukla saldırdığı kavga salon dışına taştı. Polis ekipleri ve diğer partililerce kavga tarafların uzaklaştırılmasıyla son buldu.

PARTİLİ, ADAY TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Devlet hastanesine yaya olarak gelen Rize İYİ Parti İl Gençlik Kolları Üyesi Onur Baş kendisini darp edeni görmediğini söyledi. Tophane polis merkezine giden partili Ahmet Çelik ise yüzündeki morluk nedeniyle hastaneye gönderildi. Çelik adaylardan İsmail Keskin tarafından darp edildiğini dile getirdi.

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İYİ Parti'nin Rize kongresinde yumruk yumruğa kavga! Partililer birbirine girdi
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