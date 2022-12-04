Kazanacak aday bulmak çok kolay

vaadinden başka hiçbir proje üretemeyen 6'lı masanın ikinci büyük ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Engin Altay'ın kendisine yaptığı, "Ağıralioğlu'nun kulağını çekin" çağrısına, "O sözleri ben söyletmedim. CHP'de de bizim istemediğimiz gibi konuşan çok kişi var. Biz Kılıçdaroğlu'na 'kulak çekin' diyor muyuz?" tepkisini gösterdi. Adaylık konusunda kaos yaşayan masada Akşener'in çıkışı, ortaklar arasındaki gerilimi de ortaya çıkardı. Akşener, kazanacak aday bulmanın kolay olduğunu belirterek, partililerince "kazanamayacağı" sık sık vurgulanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını adeta veto etti. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a masadakilerin saygısının olduğunu vurgulayarak, "İki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim" ifadesini kullandı.