Kimse boş hesap yapmasın 30 km’lik güvenlik şeridini amamlayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü, Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:Siz zayıf olursanız karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Sınırlarımızdaki teröristler, bulduğu her fırsatta saldırıyor. Binlerce kilometre öteden gelip kendi güvenlik ve refahları için bu bölgede bayrak gösterenleri, vekâlet savaşlarını görüyorsunuz. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye 'Eline vur ekmeğini al' cinsten bir ülke değil. Askeri ve ekonomi vizyonlarını kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Bin yıl önceki hesaplaşmayı tekrarlamak istediklerini biliyoruz. Bu mesajlarım Türkiye'nin geleceği üzerine siyasi, ekonomik, askeri hesap yapan, içerideki ve dışarıdaki herkese. Mesajlarımızı net şekilde verelim, kimse hayale kapılmasın, yanlış ve boş hesap yapmasın. Siz Bay Kemal'e falan bakmayın, onun yanındakilere falan bakmayın. Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız, saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek.Haçlı artıklarına şanlı direnişinizle hak ettikleri cevabı sizler vermiştiniz. Bugün de maşaları vasıtasıyla bin yıl önceki hesaplaşmayı tekrarlamak isteyenler, ruhunu satılığa çıkarmış alçaklar en güzel cevabı, sergilediğiniz şu birlik, beraberlikle, cesaretinizle, metanetinizle, fedakârlığınızla yine sizlerden alıyor ve alacak.Dünyanınsalgından savaşa kadar pek çok krizin pençesinde kıvrandığı bir dönemde, biz sadece altyapımızın gücünü ispat etmekle kalmadık, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme kabiliyetimizi de dost, düşman herkese kabul ettirdik. Ülkemizin üretimden diplomasiye her alanda sahip olduğu potansiyeli en üst seviyede hayata geçiriyoruz. Hedeflerimize dudak bükerek bakanlar "doğruya doğru" diyerek bu tabloya bakmak zorunda kalıyor. 2023'te ülkemizi küresel ligin zirvesine çıkararak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da toplam 12 milyar liralık 532 eser ve yatırımın açılışını gerçekleştirdi. Konuşmasında 'Sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum' diyen Erdoğan, Şanlıurfa'ya Türkiye'nin en büyüğü olacak bir yenilenebilir enerji üssü kurulacağını duyurdu.Hiçbir dönemde mazlumun kimliğine bakmadık, bugün de bakmıyoruz. Hepsinin hakkını, hukukunu korumak boynumuzun borcu. Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. Onun öyle bir derdi yok. O ne ensardan anlar ne muhacirden.Biz20 yıldır eserlerimizle konuşuyoruz. Peki Bay Kemal ve yandaşları neyle konuşuyor? Onlar musluk açıyorlar, musluk kapatıyorlar. Ama biz eserlerimizle ortadayız. Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek dertleri altılı masada olduğu gibi birbirlerine bir şeyler dağıtmak.Biz '85 milyon için ne yaparız'ın derdindeyiz. Bununla mükellefiz. Tek becerileri partilerindeki iktidarlarını sürdürmek, tek başarıları kongre kazanmak olanların Türkiye'ye verecekleri hiçbir şey olmadığını seçime kadar attığımız her adımla ispatlayacağız.Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde doğalgaz hattı hizmete alındı. Harran ve Halfeti için de doğalgaz müjdesi veren Erdoğan, Şanlıurfalı çiftçilere verilen elektrik desteğinden de bahsederek "Devletimiz 15 milyar liralık yükü üzerine alıyor" dedi.SİZİ ZİNCİRE VURMAK İSTEYENLER HÜSRANA UĞRADI: (Erdoğan) Burada muhteşem bir katılım var. Emniyetten resmi rakamı aldım, şu an bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri olan Şanlıurfa. Şimdi Şanlıurfa'dan öyle bir ses verelim ki, sizi zincire vurmak isteyenler hüsrana uğrasın. Şanlıurfa, şu muhteşem zenginliği ve tertemiz kalbiyle bizimle olduğu sürece galibiyetle neticelendirilemeyecek hiçbir şeyimiz olamaz.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "CHP ve şürekası Ankara'da siyasetçilik oynarken biz tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz" dedi. CHP liderinin vizyon toplantısını da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz. Şanlıurfa'nın ciğeri, kebabı varken Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez" diye konuştu.Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da pamuk ve ayçiçeği üreticilerine de müjde verdi: "Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 250 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Küresel fiyatlardaki gelişmeleri dikkate alarak, pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan, 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz. Böylece kütlü pamukta toplam destekleme tutarımız kilogramda 2 lira 14 kuruşa, dekar başına 1071 liraya ulaşıyor. Ayçiçeğinde ise mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 lira, fark ödemesini de kilogramda 50 kuruştan 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçeğindeki toplam destek dekarda 297 lirayı, kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam ezelden" türküsünü söyledi. Tatlıses, 110 bin kişilik mitingte de "Haydi Söyle" şarkısını seslendirdi.