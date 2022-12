Kızılay, Türkiye’nin kalbini dünyaya taşıyor

KIZILAY BAŞKANI KINIK:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni'ne katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı törende, gönüllülük ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir mesaj gönderdiği törende konuşan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:Bu salon bugün çalışmalarıyla, örneklikleriyle, fedakârlıklarıyla insanlığın aydınlık yüzleri haline gelmiş, iyilik neferleriyle dolu. Ayakta tuttuğunuz değerler için her birinize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin insanlık için atan kalbini dünyanın dört bir yanına taşıyan Kızılay ailesine şükranlarımı sunuyorum. Hayat iyi ve kötünün, acıyla mutluluğun, aydınlıkla karanlığın, iç içe ve yan yana olduğu zor bir imtihandır. Bu imtihanı kolay kılan iyiliğe sarılmaktır. Çünkü insanlığın aynası, iyilikle parlar. Kalpleriniz iyilikle şifa bulur. İyilik ise insanın sadece doğduğu değil, dünyayı paylaştığı insanlık ailesinin de bir parçası olduğunu idrak etmesiyle başlar. Kendini tüm çocuklardan sorumlu hissetmek, dara düşenlerin elinden tutmak, kimsesizlerin yanında olmak gibi faziletler bu idrakin tezahürleridir.Şefkatli hislerle donanmış bu kişilerde olağanüstü bir cömertlik görülür. Onlar gönül kapılarını ardına kadar açık tutarlar ve o gönüllerde herkese yardım olur. Aşlarını paylaşır, bildiklerini öğretir. Yaraları sevgileriyle sararlar. Hepimiz insan doğarız ama iyiliğin, hayırların, erdemlerin peşinden koştuğumuz oranda insan oluruz. Şu bir gerçek ki gönül insana verilmiş çok büyük bir hazine, eşsiz bir nimettir. Yunus Emre, 'Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim' der. Bu sözler bir insanın yeryüzündeki asli görevini anlatır. İşte dünyanın öbür ucundaki insanların derdiyle dertlenen, karıncanın hakkına riayet eden, gönül cevherini işleyenler, dünyaya gönül gözüyle bakanlardır.İnsanlığın tarihsel öyküsüne baktığımızda her çağda derin yaralar aldığını görürüz. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz dönemde merhamet, karşılıksız sevgi ve fedakârlık gibi erdemlerin her zamankinden daha fazla erozyona uğradığını tecrübe ediyoruz. Modern insan, hızla birlik ve beraberlik duygusundan uzaklaşıyor. Oysa dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkündür. Yani gönüllülük kültürünü yaşatırsak, dünya sevgiyle kuşanır. İşte tüm bunlar, bugün bireyin tek başına öne çıkarıldığı, rekabetin hayatın ana teması olduğu, insanın insana yabancılaştığı modern dünyanın ezberini bozmaktır.Başta Kızılay olmak üzere tüm kurumlarımız, dünyanın tüm kıtalarında, Türk halkının yüce gönlünün engin merhametinin ve samimi sevgisinin elçileridir. Kızılay'ımız ayrıca ülkemizin dört bir yanındaki şubeleri, temsilcilikleri ve gönüllüleriyle tüm vatandaşlarımızın her an yanındadır. Çok geniş bir yelpazede sürdürdükleri faaliyetlerde her gün daha da güçlenen bir dayanışma ağı örüyorlar. Yaşlı bakımı, sosyal yardımlar, aşevleri, engelli vatandaşlarımızın desteklenmesi ve eğitim gibi hizmetlerde her ihtiyaca koşuyorlar. Binlerce gönüllüsüyle bugüne kadar çalınmadık kapı, sorulmadık hal-hatır bırakmadılar. Bu vesileyle Kızılay gönüllüsü olarak karşılık beklemediği emeklerini toplumun istifadesine sunmuş tüm güzel kalplere şükranlarımı sunuyorum.PROGRAMDA, STK, özel sektör, medya, spor, kamu, üniversite, engelleri aşan gönüllü, ilham veren gönüllü, afet gönüllüsü ve jüri özel ödülü gibi çeşitli kategorilerde 40'a yakın isim ödül aldı. İHH Mütevelli Üyesi Osman Atalay, gönüllülerden Muhammed Zahid Güdül, Namık Tuncel, Yunus Emre Güzel ve Emre Bark ödüllerini Emine Erdoğan'ın elinden aldı.TürkKızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise törende yaptığı konuşmada, "Gönül, kalpten daha geniş bir kavram. Allah'ın 'evim' dediği bir mekân. İçine iyilik de kötülük de sığabilir. Biz iyilikte yarışanlar olarak buradayız. Önümüze iyiliği ve merhameti koyanlar olarak buradayız. İnsanlığa iyiliği taşımak için buradayız. Gönüllülüğü aslında bir sorumluluk olarak bilenler olarak buradayız" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" törenine gönderdiği mesajında, gönülden yaptıkları çalışmalarla Uluslararası Kırmızı Yelek Ödülleri'ne layık görülen kişi, kurum ve kuruluşları tebrik etti. Türk Kızılay yöneticilerine, çalışanlarına ve faaliyetlerine destek veren hayırseverler ile gönüllülere de teşekkür eden Erdoğan şöyle devam etti: "Rabb'im sizlerden razı olsun, emeklerinizi zayi eylemesin diyorum. Savaş alanında yaralanan askerlerimize yardım etmek için kurulan ve zamanla tüm mağdurların, mazlumların umudu haline gelen Kızılay'ımızın dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetleri takdirle takip ediyoruz. Başta küresel saldırı olmak üzere son yıllarda yaşadığımız hadiseler, krizler ve çatışmalar Türk Kızılay'ın önemini hepimize bir kez daha hatırlatmıştır. Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan Kızılay gibi müesseselere ne kadar sahip çıkarsak ülkemizin ve dünyanın daha huzurlu, daha güvenli bir yer haline gelmesine o derece katkıda bulunacağımız aşikârdır. Buradan tüm vatandaşlarımı bir kere daha Kızılay gönüllüsü olmaya, maddi ve manevi olarak Türk Kızılay'ın çalışmalarına destek vermeye davet ediyorum."