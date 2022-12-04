Özel Sesler Korosu’ndan 10 bin fitte konser

Diyarbakır'dan İstanbul'a uçakla giden Milli Eğitim Müdürlüğü 'Özel Sesler Korosu', 10 bin fitte konser verdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Kasım'da katıldığı 'Diyarbakır'da Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' kapanış töreninde sahne alan İl Milli Eğitim Özel Sesler Korosu'nun söylediği şarkı ve türkülerin herkesi duygulandırması üzerine koroyu İstanbul'a davet etti. Bakan Özer'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul'a davet ettiği koro üyeleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uçakla giderken, 10 bin fit yükseklikte konser verdi. Engelliler birbirinden güzel şarkılarla tüm yolculara unutulmaz bir an yaşatırken, konser cep telefonu ile kaydedildi. Konser üzerine uçağın kaptan pilotu da anons yaparak Özel Sesler Korosu üyesi engellilere jest yaptı. Kaptan pilot anonsunda, "Bugün aramızda çok özel, özel oldukları kadar sesleri de çok güzel sevgili kardeşlerimiz mevcut. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Sesler Korosu aramızda. Bizlerle beraber İstanbul'a seyahat ediyorlar. Diyarbakır'da vermiş oldukları büyük konserler ve göstermiş oldukları başarılardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İyi uçuşlar" dedi. Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Erkan Demirci ise, 37 kişilik grupla İstanbul'a gittiklerini belirterek, "Uçuş ekibinin dikkatini çeken grubumuzu onore etmek için kaptan pilot tebrik anonsu geçti. Yolcuların da talebi üzerine mini bir konser gerçekleştirdik. 10 bin fitte gönülleri fethettik" ifadelerini kullandı.