Polisten devre mülk operasyonu! 55 kişi gözaltında

Adana merkezli 33 ilde yaşlı kişileri sahip oldukları devre mülkleri piyasa değerinin üstünde satma bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 55 kişi gözaltına alındı. 125 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

KURBANLAR YAŞLI KİŞİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 33 ilde 125 devremülk sahibini "Sizin devre mülkünüzü yüksek fiyata satarız" diyerek 20 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. Şok baskında 55 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin özellikle yaşlı devre mülk sahiplerini seçtiği ve kurdukları paravan şirkete davet ettiği mağdurlara harç, tapu, sigorta, pul masrafı çıkartarak dolandırdığı öne sürüldü. Zanlıların sorguları sürüyor.