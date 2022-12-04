Sınırdan kuş uçmuyor

İçişleri Bakanlığı, sınırlarımızda terör ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması, düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla fiziki ve teknolojik tedbirler alarak güvenliği üst seviyeye çıkardı.Coğrafi ve iklimsel koşullar ile çevre ülkelerin siyasi istikrarsızlıkları nedeniyle sınır güvenliğinde 1. derecede riskli görülen bin 471 kilometrelik İran ve Suriye sınırında son 5 yılda güvenlik duvarı ve devriye yolu uzunluğu Suriye sınırında 310 kilometreden 837 kilometreye, İran sınırında ise 93 kilometreden 240 kilometreye, toplamda ise bin 77 kilometreye çıkarıldı.AB fonlarıyla desteklenen proje kapsamında ASELSAN'ın ürettiği 341 optik kulenin 91'i ile batıda 350 kilometre, 250'si ile doğu sınırlarımızda 740 kilometre gözetleme yapılabiliyor. Yine ASELSAN ile yürütülen proje kapsamında üretilen ve lazer mesafe ölçer, gündüz görüş kamerası, kara gözetleme radarı ve atış yeri tespit sistemleri ile sınır gözetleme faaliyeti yapan 284 termal kamera da Suriye sınırındaki hudut birliklerine teslim edildi.Kameraların elde ettiği veriler kablosuz olarak komuta kontrol merkezlerine aktarılıyor. Sahada zemine yerleştirilen sensor setlerinin hareket algılama kabiliyeti ile gözetleme sistemlerinin görüş alanında olmayan yerler için de kapsama sağlanıyor. Hudut birlikleri ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca tedarik edilen 139 zırhlı gözetleme aracını da kullanıyor. Bu arada Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.