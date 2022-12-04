Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Aydın açıklarında FETÖ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 4.12.2022 17:05 Son Güncelleme: 4.12.2022 17:32

SON DAKİKA | Aydın açıklarında FETÖ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, aralarında FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edilen askeri personellerin de bulunduğu 9 kişinin, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandığını duyurdu.

DHA
SON DAKİKA | Aydın açıklarında FETÖ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, ildeki FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında; Didim ilçesi Sarıkum plajı mevkisi açıklarında 9 kişinin tekneyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. 9 şüpheli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilmiş 2 üsteğmen, 2 astsubay ve 1 ilişiği kesilen askeri öğrenci olduğu tespit edildi. Şüpheliler, adli işlem yapılmak üzere Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.

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SON DAKİKA | Aydın açıklarında FETÖ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
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