SON DAKİKA | Aydın açıklarında FETÖ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, ildeki FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında; Didim ilçesi Sarıkum plajı mevkisi açıklarında 9 kişinin tekneyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. 9 şüpheli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilmiş 2 üsteğmen, 2 astsubay ve 1 ilişiği kesilen askeri öğrenci olduğu tespit edildi. Şüpheliler, adli işlem yapılmak üzere Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.