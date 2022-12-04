Stoltenberg’den Türkiye’ye destek: Terörden Türkiye kadar zarar gören başka ülke yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vererek, "NATO içinde terörden Türkiye kadar zarar gören ülke yok" dedi. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi toplantısına katılarak bir dizi görüşme gerçekleştiren Türk heyeti, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi. Stoltenberg hem bu görüşme hem de toplantılar sırasında, Türkiye'ye terörle mücadele konusunda destek vererek, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve her zaman yanındayız, dayanışma içindeyiz. Bu kaygıları dikkate almak zorundayız. NATO üyesi ülkeler içinde terörden onlar kadar zarar gören ülke yok" dedi.Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın adaylık süreci ile ilgili ise, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mutabakat yürüyor. Türkiye'nin taleplerinin karşılanmasını çok önemsiyoruz. İki ülke üzerine düşeni yapıyor. Anayasa değişikliği yaptılar. Sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. Toplantılar sırasında Yunan bir delegenin, "Türkiye, iki ülkenin üyeliğini bürokratik değil, siyasi nedenlerle geciktiriyor" iddiası üzerine Stoltenberg, "NATO tarihinde hiçbir ülkenin üyelik süreci bu kadar hızlı ilerlemedi. Aslında anormal olan bu kadar hızlı ilerlemesi" dedi.