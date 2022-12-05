Bakan Yanık ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti

Bakan Yanık ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Burada mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Yanık, daha sonra beraberindekilerle merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yanık, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 88. yıl dönümü vesilesiyle, çalışma arkadaşlarımla birlikte huzurunuzdayız. Kadınların siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamda varlıklarının en önemli göstergesi, seçme ve seçilme hakkının kullanımıdır. Vizyonunuz sayesinde, Türk kadınları bu medeni hakka dünya ülkelerine göre çok daha erken sahip olmuşlardır. Tarihimiz boyunca ve Milli Mücadelemizin başladığı andan itibaren hem cephede hem cephe gerisinde büyük vatanperverlik sergileyen kahraman Türk kadını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da başat aktör olarak yer almış, kendisine tanınan haklara da sonuna kadar hak ederek kavuşmuştur.