Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Şanlıurfa’nın ciğer kebabı yerine FETÖ’cülerle ABD’de hamburger yiyor

Başkan Erdoğan'ın önceki günkü Şanlıurfa programı kapsamında yapılan toplu açılış törenine 110 bin kişilik rekor katılımın olması 2023 için kentten güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi. Erdoğan toplu açılış töreni sonrası AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclisi toplantısı ve 'Gençlik Buluşması' na katıldı.Erdoğan, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmalarda Şanlıurfa'da gördüğü büyük ilgiyi ve kente olan sevdasını dile getirerek "Urfalı kardeşlerimizin de şahsımıza yönelik sevgisine, hasretine şahitlik ettik. Meydan bir muhteşemdi. Coşkun ırmaklar gibi kabına sığmayan, bentleri yıkıp atan bir Urfa gördük Şanlıurfa'nın gönlümüzdeki yeri ayrı. Burası sadece seçim sandığı ufukta belirince hatırlanan bir şehir olamaz.Urfalı'nın sofrasına oturmayan yediğini yemeyen, derdiyle dertlenmeyen, bu şehri ve insanlarını anlayamaz. Şanlıurfa'nın ciğeri varken kebabı varken dünyaca meşhur mutfağı varken Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez Biz bu aziz şehri birileri gibi lafta değil, hak ettiği şekilde tüm kalbimizle seviyoruz. Urfa'ya olan aşkımızı da son 20 yıldır olduğu gibi yeni eserler ve hizmetler kazandırarak gösteriyoruz" dedi.