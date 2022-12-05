Daron Acemoğlu verileri manipüle etti

Daron Acemoğlu'nun programda sunumunda yer verdiği 'Gini Katsayısı' grafiklerinin gerçekle bağdaşmadığı kaydedildi. Bir ülkedeki gelir dağılımının eşit ölçüde dağılımını hesap eden Gini Katsayısı'nın Acemoğlu'nun grafiklerinde farklı lanse edildiği anlaşıldı. 0 ile 1 arasında değere sahip olan Gini Katsayısı, 0 değerini aldığı ülkelerde gelirin bireyler arasında eşit paylaşıldığını ifade etmesi bakımından önem taşır. Ülkemizde 2019 yılı itibariyle Gini Katsayısı'nın oranının 0,395 olmasına rağmen, Acemoğlu'nun grafiğinde söz konusu rakam 0,42 olarak gösteriliyor.

İHRACATTAKİ 2.5 KAT ARTIŞ GÖRMEZDEN GELİNDİ

Acemoğlu'nun, 'teknolojinin ihracattaki katkısının azaldığı' iddiası da gerçekle örtüşmüyor. Acemoğlu'nun grafiklerinde, 2008 ile 2021 yılları arasında ülkemizin ihracatının artış oranlarının verilmemiş olması dikkat çekiyor. Oysa söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracatının tam 2.5 kat arış gösterdiğini istatistiksel veriler gözler önüne seriyor.

KAMU BORCU AZKEN ÇOK GÖSTERİLDİ

Acemoğlu'nun 2000-2020 yılları arasında kurumsal reformları değerlendirdiği grafik ise hiçbir istatistiksel çalışmaya dayandırılmadığı öğrenildi. Daron Acemoğlu'nun sunumunda, Türkiye'nin dış borcunun içerisinde, kamu sektörünün borcu olduğundan çok daha fazla gösterilerek dezenformasyona gidildiği öğrenildi. 2005 yılından bu güne kadar kamu sektörünün payının, özel sektörden daha az olduğu, 2021 yılında 179.8 milyar dolar kamu borcu varken, özel sektörün borcunun ise 235.2 milyar dolar olduğu bildirildi.

'UZAKTAN' VİZYONA 'YAKINLARDAN' TEPKİ

Öte yandan Deniz Baykal'ın CHP'den istifa eden Aslı Baykal ve Siyaset Bilimci Gülener Kırnalı, CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' buluşmasını eleştirdi. Aslı Baykal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!" sözünü Twitter hesabında paylaştı. Baykal, 1 Aralık'ta da "Kılıçdaroğlu seçime Abd'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder." paylaşımında bulunmuştu.



"AFAKİ HEDEFLER" ELEŞTİRİSİ

Gülener Kırnalı da twitter'da şu eleştiriyi dile getirdi: "CHP'nin sunumunda herkes şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye afaki hedefler söyledi. Selin Sayek Böke bunu çok iyi görmüş ki ısrarla, her maddede "Hani böyle dedik ya, şu somut politikalarla yapacağız" diyor, çok da iyi yapıyor. Salonda CHP gençlik kolları, kadın kolları, il ve ilçe örgütlerinden yüzlerce insan var. Kılıçdaroğlu konuşurken sloganlarla coşan heyecanlı kalabalık Rifkin üzerine Öztrak'ın sunumlarıyla adeta bayıldı. Salona sabah erken saatteki sıkıcı bir ekonomi dersinin havası sindi."