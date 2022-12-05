DEAŞ’ın bombacısı Kocaeli’nde yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, önemli bir isim Kocaeli'nde yakalandı.

Yapılan takip ve incelemelerde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde bomba hazırlama ve araçlara yerleştirme görevlerinde bulunduğu yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü tarafından yayımlanan bomba yüklü araç ile fedai tarzı eylemde kullanılan araç yanında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu H.H.A.A isimli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı