Devletimiz sayesinde ‘keşke’lerimiz yok ‘iyi ki’lerimiz var

110 bin lira KOSGEB hibesiyle atölye kurdum. 10 çalışanım var. Devletimize teşekkür ederimBabaannemden öğrendiğim kemik suyundan KOSGEB hibesiyle binlerce kavanoz satmaya başladım. Çalışmak isteyenin arkasınde her zaman devlet var12 yıl önce KOSGEB'le tanıştım, hayatım değişti. 15 ülkeye ürün satıyoruzKooperatif projemiz devlet desteğiyle binlerce girişimci kadına ulaştıAK Parti Kadın Kolları'nın 81 ilde tamamlanan 'Kadın Emeği Türkiye'nin istikbali' buluşmalarının 81'incisi İstanbul Üsküdar'da gerçekleştirildi. 'Kadınlarla Büyük Türkiye' yolunda programında devletten destek alarak iş kurma hayalini gerçekleştiren birçok kadının ilham verici öyküsü anlatıldı. KOSGEB, Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının iş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınlara sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı bu program aracılığıyla 40 bin 562 kadın girişimciye ulaşıldı. O kadınlardan dördü İstanbul programı sonrası hikayelerini SABAH'a anlattı:AyşegülGöktaş İstanbul Bayrampaşa ilçesinin Altıntepsi mahallesinde yaşıyor. 1.5 yıl önce hayallerini gerçekleştirmek için başvurduğu KOSGEB'den 110 bin lira hibe desteği alarak tekstil atölyesi kurdu. Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürünlerin dikiminin yapıldığı atölye 10 çalışana ekmek kapısı oldu. İleride imalat yaparak kendi markasıyla dünyaya açılmak isteyen Göktaş "KOSGEB'i bilmiyordum. Öğrenip araştırdıktan sonra aldığım destekle uzun süredir kurduğum hayalleri gerçeğe dölüştürdüm. Rabbim devletimizden razı olsun. Hayatımda bundan sonra keşkelerim olamayacak iyikilerim olucak. Bunu devletime borçluyum. Evde oturan bayanlara tavsiyem 'Acaba mı?' diye düşünmek yerine devletin verdiği destekler için başvuru yapmaları. Bunun sayesinde de kadınlarımıza cesaret vermiş olacağız. Devletime teşekkür ediyorum" dedi.İstanbul'da yaşayan 42 yaşındaki Nezihe Filiz Toker, babaannesinden öğrendiği kemik suyunu yıllarca yapıp ailesine içirdi. 2 çocuk annesi kadın, arkadaşının tavsiyesiyle 2018'de kendi markasını kurdu. KOSGEB'den ileri seviyede girişimcilik hibesi alan Toker başlangıçta 50 kavanoz satarken siparişlere yetişemeyince İstanbul Çengelköy'de kurduğu üretim yerinde 8 kadını istihdam sağlayarak işini genişletti. Aslen Mersinli olan Toker şimdi binlerce eve ilikli kemik suyunu sokarak sağlıklı beslenmeye de katkıda bulunuyor. Toker "Kadını güçlendirmek, ülkeyi güçlendirmektir. Çalışmak isteyen kadınlarımızın arkasında devlet var ve desteğini esirgemiyor" dedi.Emıne Kılıç (37) erken yaşta evlenince ilkokuldan sonra okuyamadı ve hayallerini de yıllarca öteledi. 2 çocuk annesi bir ev hanımıyken 12 yıl önce KOSGEB'in girişimcilik kursuyla hayatı değişti. İnternetten eşarp satmaya başlayan Kılıç, 2014'te KOSGEB'den aldığı 50 bin liralık destekle işini büyüterek kadın giyim üzerine fason üretime geçti. 15 ülkedeki 300'e yakın müşterisinesatışı yapan Kılıç'ın 60 çalışanı var. Kılıç "Biz kadınlar bir hayal kurduk, devletimiz gerçeğe dönüştürdü" dedi.Sevılay Acar ve arkadaşları İstanbul Kalkınma Ajansı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Programı'ndan aldığı hibe destekleriyle kooperatifçiliğin gelişimi için proje hazırladı. Acar "Ben proje koordinatörüyüm. Kooperatimiz 7 üyeden ve binlerce kadın girişimciden oluşuyor. Ürünlerini satmak isteyenler için ücretsiz e-ticaret sitemiz var. Devlet desteğiyle geldiğimiz noktadan çok daha büyük mecralara açılmak istiyoruz" diyor