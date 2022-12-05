İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AFAD gönülleri ile buluştu

"ELEŞTİRENLER OLDU AMA MUHTEŞEM BİR İŞ YAPTIK"

Bakan Soylu; "Tüm Türkiye'de deprem tatbikatı, "çök, kapan, tutun" tatbikatı yaptık. Eleştirenler oldu, kusur bulanlar oldu. Hatta bazıları mizah malzemesi yaptı. Olabilir, doğaldır, bu eleştiriler de bir nevi tatbikattır. Ama şunu söylemek isterim, tüm Türkiye olarak muhteşem bir iş yaptık. Bunu Düzce'ye gittiğimde depremle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın büyük bölümü "çök, kapan, tutun yaptık, öyle çıktık" dediler. Toplumumuzun bütün kesimiyle, kurumlarımızla beraber 94 bin tatbikat gerçekleştirdik. Yapmadığımız tatbikat türü kalmadı. Bütün bunları yaparken de AFAD'ın kapasitesini, ülkenin kapasitesini hep beraber ortaya koyduk. Eğitim sadece okulda olmaz, eğitim aynı zamanda hayatın içerisinde alınır" ifadelerini kullandı.

"300 ÜZERİNDE UYUŞTURUCU İŞİ YAPAN YAKALANDI"

Tatbikatların yanı sıra eğitimlere de önem verdiklerini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hiçbir alanı boş bırakmamaya çalıştıklarını belirtti. Sabah Kocaeli ve Sakarya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 300'ün üzerinde kişinin yakalandığını da sözlerine ekleyen Bakan Soylu; "En iyi narkotik polisi anne" projemiz var. Sabah Kocaeli ve Sakarya'daydım. Ankara'dan 03.00'te çıktım, sabah 04.30 Kocaeli, 05.30'da da Sakarya'da yaklaşık 2 bini aşkın kahraman polis teşkilatımızın mensuplarının uyuşturucu satıcılarını sabahın güneşi doğmadan derdest edebilmesi için "Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyerek operasyonu başlattık. 300'ün üzerinde uyuşturucunun imal ve ticaretini yapan, organizatörlüğü yapan kişileri yakaladılar ve bugün Sakarya ile Kocaeli başsavcılıklarına teslim ettiler. Polisin elde ettiği sonuç şu idi; uyuşturucu kullananların önemli bir bölümü ailesiyle beraber yaşıyor. Biz nasıl ulaşmalıydık? Elbette ki devletin kendi adına oluşturduğu kaynağı var ama eğer biz annelere ulaşırsak, çocuklarının uyuşturucuya başladığını anlayabilirlerse ilk etapta onlara elini uzatabilme fırsatlarını onlara verirdik. Şuana kadar 1 milyon 300 bin üzerindeki anneye bu eğitimi verdik. Bunları milyonlara çıkaracağız. Siber suçlar var, çocuklarımızı kendi tuzakları içerisinde düşürmek isteyenler var. Şuana kadar yaklaşık 6 buçuk milyon çocuğumuza bu yıl SİBERAY eğitimi verdik. Bir yandan afet eğitimi, bir yandan en iyi narkotik polisi anne eğitimi, bir yandan SİBERAY eğitimi veriyoruz. Sadece bu yıl 6 buçuk milyon insanımıza trafik eğitimi verdik. Hiçbir alanı boş bırakmaya çalışmıyoruz, her alanı doldurmaya çalışıyoruz" dedi.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

Kadına şiddetle mücadele çerçevesinde 4 buçuk milyon kadının KADES uygulamasını cep telefonuna indirdiğini de sözlerine ekleyen Bakan Soylu; "Bütün dünyada kadına şiddet büyük bir problem. Bizim medeniyetimizde böyle bir şey söz konusu değil, olmaması gerekir. Bizim medeniyetimizin kabul etmeyeceği bir şey. Burada da elbette ki KADES'i 4 buçuk milyon kadının cep telefonuna yüklendi, elektronik kelepçe merkezi kurduk ama yeterli değil. Uyuşturucudan, kadına şiddete, afete kadar birçok alanda büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

"DEVLET NİZAMINI ANLATMAKLA MÜKELELFİZ"

Sadece Türkiye'de değil kilometrelerce uzaklıktaki ülkelerde de ihtiyaçların giderildiğini dile getiren Bakan Soylu, "Bu devlet nizamını, bu millet nizamını anlatmakla mükellefiz. Irak'ı, Suriye'yi, Afganistan'ı, Pakistan'ı, Yemen'i, Libya'yı, Lübnan'ı, Orta Doğu'yu, Afrika'yı görüyoruz. Biz bugün Arakan'da varız. Biz arkadaşlarımız ile birlikte Arakan Müslümanlarının bulunduğu Bangladeş'e gittik. Biz oradaki ziyaretimizi yaptık. Sivil toplum örgütleri kamu, kurum ve kuruluşları hepsi oradalar. Hepsi bir köşe başındalar. Sağlık Bakanlığımız çok güzel bir hastane oluşturmuş. Kadınlara, çocuklara bakıyor. Onların 100 bin kadar bir kısmını 300 milyon dolarla tesislerini yaptıkları bir adaya sevk etmek istiyorlar. Okyanus olduğu için ve bazen çok güçlü fırtınalar olduğu için o adayı emin bulmuyormuş. Arakanlı Müslümanlar etrafımızı çerçevelerdi. Önderleri geldiler. Ne kadar büyük bir sorumluluğa sahip olduğumuzu bu salona bir kez daha affınıza sığınarak hatırlatmak için bunları söylüyorum. Dediler ki; "bizi o adaya götürmeye çalışıyorlar. Eğer siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bizim önümüzde olur. Evet bu adaya beraber gidelim derseniz, gideceğiz. Aksi takdirde biz o adaya adım atamayız." Binlerce kilometre ötedeki Arakanlı kardeşlerimize eminlik veren bir milletin ve devletin mensuplarıyız. Allah'ımıza şükürler olsun. 2 sene önce Hırvatistan'da deprem oldu. Hırvatistan ile ilk teması kuran orada ilk konteynır kenti kuran ve çadırları gönderen ülke biz olduk. Dediler ki; "Bizim Avrupa'daki en iyi dostlarımız bize 20 çadır gönderdiler, siz burada ay yıldızlı bayraklarınızla bir konteynır kent kurdunuz ve gıdasından tüm ihtiyaçlarına kadar her şeyi karşıladınız." Bundan 1 yıl önce Lübnan heyeti Türkiye'ye geldi. Lübnan tarihin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Hakikaten büyük bir krizle karşı karşıyalar. Orada bize dediler ki; "bizim 0-2 yaş aralığındaki çocuklarımız anne sütüne ve süte erişemiyorlar. 0-2 yaşındaki çocuklar süt alamazlarsa hayatları boyunca bunun eksikliğini yaşayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. Dedi ki "Lübnan'daki bütün 0-2 yaş aralığındaki çocukların süt ihtiyaçlarını biz karşılayacağız." Lübnan Osmanlı Devleti için bambaşkadır. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Omuz omuza beraber olduklarımızdır. Siz ecdadımızın emanetini geleceğe taşıyan iyilik elçilerisiniz."

"HER İLİMİZ İÇİN İL RİSK AZALTMA PLANLARIMIZI TAMAMLADIK"

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı oluşturduklarını ve bu planın önümüzdeki süreç için temel yol haritası olacağını da söyleyen Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Elbette ki afet yönetimine tamamen hazırız demek, buna inanmak ve rehavete kapılmak gibi bir yaklaşımımız olması mümkün değildir. Ancak ciddi ve başarılı bir süreç içerisindeyiz. Önemli adımlar attık. Mesafe kat ettik ve bunu sürekli değiştiriyoruz. Hiçbir adımımız rastgele değildir. Bugün Türkiye'nin 3 aşamalı bütünleşik bir afet yönetim sistemi vardır. Afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme olarak, 3 aşamalı bir afet yönetimi uyguluyoruz. Türkiye afet müdahale planımız, afet risk azaltma planımız, afet müdahale planımız ve Türkiye afet sonrası iyileşme planımız sadece yazılı belgeler değil, yaşayan ve kendine ait alt yapıları olan belgelerdir. Afetlerde bunu hep birlikte uyguladık ve bu planlar bize büyük bir rehberlik ortaya koydu. Her ilimiz için il risk azaltma planlarımızı tamamladık. Bunları bir araya getirerek, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı da oluşturduk. Bu plan önümüzdeki süreç için temel yol haritası olacaktır"