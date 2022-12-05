İYİ Parti Kongresi’nde tekmeli yumruklu kavga

Rize'de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde partililer arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Salon dışına taşan kavga polisin müdahallesiyle sona erdi.İYİ Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi ile başkanlığı düşen Gönül Er ile onun yerine il başkanlığı tarafından atanan İsmail Keskin'in yarıştığı kongrede 384 delegeden 349'u oy kullandı. Keskin'e 162 oy çıkarken, Er ise delegelerin 187'sinin oyunu alarak yeniden Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi. Oy işlemi bittikten sonra kürsüye çıkan İsmail Keskin partililere seslendi. Bu sırada iki adayın tarafları arasında tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaylarda partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Sahnede ve salonda süren kavga koridorlara taştı. İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık 'ın partililere sakin olmaları yönündeki çağrısı yeterli olmadı. Polisin araya girmesiyle kavga sona erdi.