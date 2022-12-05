Mersin’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Kaza Erdemli- Ayrancı karayolu 30'uncu kilometresinde Kösereli Mahallesi Devrent Mevkiinde meydana geldi.

Ayrancı'dan Erdemli istikametinde seyreden N.C. (41) yönetimindeki 38 LA 282 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı kaza yaptı.

Kazada kamyon şoförü N.C. ile araçta yolcu olarak bulunan O.M. (36) ile 19 yaşındaki yabancı uyruklu Abdülhakim El Latif yaralı olarak ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Abdülhakim El Latif tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.