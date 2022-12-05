Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

"AZERBAYCAN HİÇBİR ZAMAN YALNIZ DEĞİLDİR"

Buradaki konuşmasında "İkinci vatanımız" diye nitelendirdiği Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin "tek millet iki devlet" anlayışıyla en üst düzeyde devam ettiğini belirten Akar, "Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk, tek yürek olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir." diye konuştu.