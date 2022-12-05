Son dakika: Bakan Soylu: Kökünü kurutana kadar devam edeceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmı olduğu soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde 2 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyon ile ilgili açıklamayı Kocaeli'ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

3 AYLIK TAKİP

Kocaeli ve Sakarya Valisi ile birlikte Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde açıklama yapan Süleyman Soylu, "Bu pazartesi sabah saatlerinde önce Kocaeli, ardından Sakarya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyon daha önce gerçekleştirdiğimiz kökünü kurutma operasyonlarının devamıdır. 22'inci operasyonu bu sabah gerçekleştirdik. Saat 04:30'da Kocaeli ve saat 05:30 Sakarya'da operasyona çıkıldı. Hem sakarya hem Kocaeli'nde savcılık ve emniyet koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. 3 aylık bir takip ve koordine sonucu uyuşturucu ticareti yapan ve onları çekip çeviren kişilere yönelik düzenlenen bir operasyon gerçekleştirildi"

307 HEDEFTEN 269'U YAKALANDI

Operasyon ile ilgili detayları veren Soylu, "Kocaeli'nde 111, Sakarya'da 196 olmak üzer 307 kişinin yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyona 2 ilde 2 bin 67 arkadaşımız katıldı. Ayruca 3 deniz liman botu, 2 helikopter, 11 iha ve 29 dedektör narkotik köpeği katıldı. Şu ana kadar 307 hedeften 269'u yakalanarak gözaltına alındı. Bu gözaltıların 93'ü Kocaeli, 176'sı Sakarya'dan yapıldı"

TÜRKİYE PES ETMEDİ

Operasyonun amacının uyuşturucu satış mekanizmasını etkisiz hale getirmek olduğunu vurgulayan Soylu, " Avrupa avrupa uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumdadır. Hemen hemen büyün ülkelerde narkosophlar açılmakta ve sırıngalar dagıtılmaktadır. Sadace belçika limanında geçtiğimiz yıl yapılan tek yakalamada 60 ton uyuşturucu yakalanmıştır.Buda uyuşturucuda gelinen korkunç boyutu göstermektedir. Türkiye uyşturucuyla mücadelede pes etmemiştir. Nesillerimiz için, ailelerimiz için mücadele kararlılıkla devam etmektedir"

KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Açıklamasına yapılan operasyonlar ve çalışmalar hakkında bilgi vererek devam eden Soylu, "Şunuda belirtmek isterim ki 15 Temuzdan önce yapılan yakalama bugün yapılanın sadece 4'te biriydi. Bugün ise 4'e üçünü yakalıyoruz. Bu yıl 15 ton Metamfetamin yakalandı. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 22 ton yakalanan kokain vardı. Bu yıl ise 8 ton olarak değişti. Bu da yaptığımız operasyon ve baskılama sonucu uyuşturucu rotasının değişmesini sağladı. Ayrıca uyuşturucudan ölümler yüzde 71 azaldı. Farkındalik için uyuşturucu ile mücadele için bir çok proje hayata geçirildi. Gerek polis, gerek jandarma ve gerekse tüm birimlerimiz, Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelde top yekün bir mücadele vermektedir. Dünyaya örnek bir çalışma sergilyoruz. Biz bunların kökünü kazıyacağız. Aziz milletimiz bize güvensin. Geçtiğimiz yıl 110 milyon kök kenevir ele geçirildi. PKK'ya finans olarak aktarılacak uyuşturucu ele geçirildi. Bu yaptığımız çalışmalar ile PKK'nın en önemli finans ayağı da kesilmiştir" şkelinde konuştu. Ardından soruları yanıtladı.