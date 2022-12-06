Bakan Soylu: Artık dijital teröristlere de dijital sarı torbalar giydiriyoruz

'CANLARINI COK ACITTIK DAHADA ACITACAĞIZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olduğunu kaydetti. Artık dijital teröristlere de dijital sarı torbalar giydirdiklerini de belirten Soylu, "Bu noktaya zorlu bir yoldan geldik. 15 Temmuz öncesi FETÖ'nün en çok yuvalandığı ve içerisini boşalttığı yer siber alanıydı. Devleti savunmasız bırakmıştı. Küresel ve uluslararası güç merkezleri yine kafasını kuma gömdü. Aynen pandemide, terör saldırılarında olduğu gibi. Türkiye siber güvenlik anlamında dünyada önde gelen noktalardan birindeyiz. Bizim tahminiz FETÖ'nün dijital materyallerinin 700-750 bin civarında olabileceği yönde idi. Oysa 2 milyon 800 bin dijital materyale kadar ulaştık. O gün 500 yeni personel aldık. Canlarını çok acıttık, daha da acıtacağız. Yılgınlık göstermedik. 15 Temmuz öncesi 59 ilde olan siber suçlarla güvenlik birimlerini 81 ile genişlettik" dedi.

'178 OPERASYON YAPTIK'

Bakan Süleyman Soylu 15 Temmuz öncesi yılda 45 bin dijital materyalin incelendiğini söyledi. Bugün bu sayının 780 bine yükseldiğini de belirten Bakan Soylu, "Bunlar tamamlanmamış olsaydı bugün FETÖ ile ilgili davalar devam ediyor olacaktı, çözemeyecektik. Buradaki 17 kat artan inceleme kapasitesi FETÖ'yü dünyanın başına bela eden Amerika'yı ve uzantılarını rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlık devam edecek. Bu kabiliyet ile çok daha güçlü adımları atabilme yetkinlikleri elde edildi. Sadece 2022 yılında bin 178 planlı ve plansız operasyon yaptık. 7 bin 588 şahıs hakkında adli işlem başlattık. Ve suçtan elde edilen 8 milyon 950 bin TL nakit para, 39 milyon 671 bin TL değerinde mal varlığına el koyduk. Jandarmamızın gücünü de dahil ettik. 2025 yılı sonuna kadar tüm illerde şube müdürlüğü kurmayı hedefliyoruz. Dünyanın yüzde 65'ine yakın bir kısmının internet kullandığını biliyoruz. Türkiye'de 2021 yılında sosyal medya kullanan sayısı 60 milyon iken, 2022 yılında 70 milyona ulaştı. Kullanıcılar 8 saat internette iken, 3 saatleri sosyal medyada zaman geçiyor. Geçen hafta Türkiye'de sadece Twitter'da 3 milyon 656 bin 941 hesap Türkçe kullanmış. İsimli hesap sayısı 2 milyon 803 bin 411, bot hesap sayısı 853 bin 530. Yüzde 76 isimli hesap, yüzde 24 bot makine hesabı var. Tam bir operasyon hesabı. Sadece isimli hesaplarda FETÖ destekli 90 bin 692, PKK hesapları 71 bin 310 hesap. Bizim tespit edebildiğimiz isimli veya isimsiz hesapların 3'te 1'i bot ve terör destekçisidir. Bu alanın masum bir alan olduğunu kimse bize söylemesin. Dikkatli olun, doğru ve yanlış bilgiden emin olmadan itibar etmeyin. Yüzde 50'nin üzerinde kurgulanmış bir sosyal medya tablosu ile karşı karşıyayız" açıklamasına yer verdi.