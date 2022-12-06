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Giriş Tarihi: 6.12.2022 16:29

Başkan Erdoğan, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti.

Başkan Erdoğan, CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti
AK Parti Genel Merkezindeki kabulde, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'ın büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri yer aldı.
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Başkan Erdoğan, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti
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