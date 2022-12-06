Başkan Erdoğan TİSK Genel Kurulu’nda konuşuyor

Bugün geniş bir alanda sözde değil fiilen etki sahibi bir konuma geldik. Çevremizde siyasi krizler kol gezerken, biz güven içinde geleceğimize bakabiliyoruz. Dün açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin olduğunu gösteriyor. Bu iyileşme hızlanacak ve Şubat ayından itibaren kontrolü kolay bir yere gelecektir.

Şu an ellerinde 4 tane silah var. Birisi ekonomi, birisi diplomasi, diğeri mülteci. Bunlarla bu iktidarı, daha doğrusu Erdoğan'ı nasıl indiririz diye bakıyorlar.

Yaklaşık 1 yıl önce kur dengesizliğiyle ortaya çıkanları kimse iktisadi olaylarla izah edemez. Ekonomi diyorlar, şimdi Avrupa'nın haline bakın. Bizde raflar boş değil, ama Avrupa'da raflar boş. Avrupa'nın terörle mücadelesi ortada, ama Türkiye terörle mücadele etkin. Biz onları Suriye'de bitiyoruz. İdlib'de Kobani'de gereken tedbirleri alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. Terörist dostlarınıza söylesin Türkiye artık onlar için bereketli bir yer değil. Türkiye'ye girdikleri an burada boğulacak.