Başkan Erdoğan’dan ’Kardeş Yumruğu’ tatbikatına mesaj: Dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz

"Bundan sonraki harekatlarda da bu güç sizin en önemli dinamizminiz olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah'ın izniyle de ayıramayacaktır. İlham Aliyev kardeşimi gösterdiği kardeşlik, sevgi dolayısıyla gönülden tebrik ediyor, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun."