Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’a doğum günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un doğum gününü tebrik etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın mesajında, Kırgızistan ile ortak dil, din, tarih, kültür ve değerlere dayalı çok yönlü ilişkilerin yeni stratejik ortaklık seviyesine ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

İSTİKRAR VE REFAH VURGUSU

Açıklamada, Başkan Erdoğan'ın dost ve kardeş Kırgızistan ile Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde çok taraflı format başta olmak üzere ikili ve bölgesel düzeyde ilişkileri geliştirmek, böylece karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin tüm alanlarında güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunmak için karşılıklı çaba göstermeye devam edeceklerini aktardığı ifade edildi.

"DOSTLUĞUN ASIRLARDIR DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"



Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Caparov'u doğum gününü tebrik ettiği belirtilen açıklamada, Başkan Erdoğan'ın mesajında, "Kardeş halklarımız arasındaki bağların güçlü kalmasını ve her geçen gün derinleşen ikili ilişkilerimiz sayesinde Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğun asırlardır devam etmesini diliyorum" ifadelerinin yer verdiği aktarıldı.