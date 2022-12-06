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Giriş Tarihi: 6.12.2022 11:39

Tunceli'de PKK'ya ait 15 sığınak imha edildi

Tunceli’de Eren Abluka Sonbahar Kış-13 operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK’ya ait sığınaklar ele geçirildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de PKK’ya ait 15 sığınak imha edildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 sığınak imha edildi. Sığınaklar içerisinde: 2 jenaratör, 806 el yapımı patlayıcı için hazırlanmış düzenek, 2 el telsizi, 35 büyük tüp, 3 kilo metal tozu, 1 düdüklü tencere (patlayıcı yapımında kullanılması için), 1 ampermetre, 36'lı hazırlanmış pil bloğu, 350 metre kablo, 4 şarj adaptörü, 2 fırın,1 uzaktan kumanda anahtarı, 4 örgütsel doküman, 3 termos, 1 pense, 3 15 litrelik motor yağı, 50 kilo kireç, 1 havan mühimmatı, 10 küçük tüp, 1 güneş paneli, 62 pil, 3 akü, 5 şarj kablosu, 1 lehim çantası, 140 metre branda, 150 metre sera naylonu, 10 çift mekap ayakkabı, 4 sırt çantası, 10 battaniye, 4 şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

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Tunceli'de PKK'ya ait 15 sığınak imha edildi
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