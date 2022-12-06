Gazi Meclis’e hakaret etti

TBMMGenel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü hainlerin bomba yağdırdığı TBMM için "Burası öyle Gazi Meclis, falan filan bırakalım o ayakları. Gazi Meclis bellidir, ne olduğu da bellidir; kimin gazi olup olmadığı da bellidir" dedi. Bu sözlere AK Parti sıralarından itiraz sesleri yükseldi.AK Parti adına konuşan Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi ve "Kimsenin Meclis'e hakaret etmeye hakkı yoktur. Bu Meclis'e saygı duymuyorsanız neye saygı duyacaksınız" dedi. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve "Madem Recep Tayyip Erdoğan'ın 'toplumda karşılığı yok' diyorsun, er meydanına buyur adaylığını ilan et" dedi. Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun konuşması için "Bu bir genel başkandan çok cumhurbaşkanı adayının konuşmasıydı" yorumu da yaptı.