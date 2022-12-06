Kahraman komando binbaşı şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Harekâtı'nda Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman (41) şehit düştü.Operasyon alanına bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman tüm çabalara rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Duman'ın şehadet haberi Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan baba Ali ve anne Aysel Duman'a askeri yetkililer tarafından verildi.Şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Evli ve 1 yaşında çocuk babası olan Şehit Komando Binbaşı Mehmet Duman bugün düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.MilliSavunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mehmetçik'in taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğü duyuruldu.