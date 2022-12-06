Kökünü kurutana kadar devam edeceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, dün sabah iki ilde eş zamanlı olarak "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'nde operasyonla ilgili bilgi verdi. Soylu, operasyonun 3 aylık takip sonucu yapıldığını, 307 hedeften 93'ünün Kocaeli, 176'sının da Sakarya'da olmak üzere 269'unun gözaltına alındığını açıkladı.Operasyonun amacının uyuşturucu satış mekanizmasını etkisiz hale getirmek olduğunu vurgulayan Soylu, "Avrupa, uyuşturucuyla mücadelede pes etmiş durumda. Türkiye ise uyuşturucuyla mücadelede pes etmedi. 15 Temmuz'dan önce yapılan yakalama, bugün yapılanın sadece 4'te biriydi" dedi. Türkiye'de geçen yıl 22 ton kokain yakalandı. Bu yıl ise 8 ton. Bu yıl ayrıca 15 ton metamfetamin yakalandı. Yaptığımız operasyon ve baskılama, uyuşturucu rotasının değişmesini sağladı. Ayrıca uyuşturucudan ölümler yüzde 71 azaldı" dedi.