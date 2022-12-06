PKK’nın kadın yapılanma ağı çözüldü! Kandil’e gidip yüz yüze talimat almışlar

Soruşturmada; HTS baz birliktelikleri, para trafiği, konaklama ve seyahat bilgilerine yönelik çok yönlü analizler ile tanık ve etkin pişman ifadelerinde örgütün kadın yapılanmasıyla çarpıcı bilgiler elde edildi. Kadın yapılanmasındaki yöneticilerin örgütün üst düzey sorumlularından talimat almak için Kandil ve birçok PKK kampına gittikleri, etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin yakınlarına para gönderdiği, şüphelilerden bir kısmının kuryelik yaptığı tespit edildi. Zanlıların, terör örgütüne sempatizan ve eylemci kazandırma amaçlı etkin ve kritik görevler aldıkları ve propaganda faaliyetlerinde öne çıkan isimlerden oldukları anlaşıldı. Tüm bu faaliyetlerin terör örgütünün talimatı ile gizlilik ve hiyerarşik yapıya bağlı sürdürüldüğü delillendi.

8 HDP VE BDP'Lİ TUTUKLANDI

29 Kasım'da 14 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınarak terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve terörün finansmanı suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 10'u hakkında ev hapsi, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında eski HDP Parti Meclisi Üyesi B.A, Eski BDP Kadın Meclisi Üyesi H.K., Eski BDP Kadın Meclisi Üyesi H.G., Eski BDP Kadın Akademisi Üyesi M.O., Eski BDP Kadın Meclisi çalışanı G.D'nin olduğu öğrenildi.