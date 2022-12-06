Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 'emniyet mahrem' yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Kocaeli,Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla, Afyonkarahisar illerinde 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenin de bulunduğu 22 şahıs gözaltına alındı.



SON DAKİKA: 8 ilde FETÖ operasyonu! 22 şüpheli yakalandı | Video

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, aramalar sırasında çok sayıda digital materyal ve örgütsel dökümanın ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan bir diğer FETÖ operasyonu ise 2012 JAMYO (Jandarma Meslek Yüksek Okulu, 2014-2015 yıllarında JATEK (Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu), mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yapılarak sızdıran 17 kişiye yönelik düzenlendi.

JANDARMADA KODLAMA YÖNTEMİYLE SIZDIRDILAR

Operasyonlar kapsamında 2012 JAMYO (Jandarma Meslek Yüksek Okulu, 2014-2015 yıllarında JATEK (Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu), mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yapılarak sızdıran 17 kişi gözaltına alındı.