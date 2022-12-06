TBMM Başkanı Şentop’tan Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına tepki! Kim yaparsa yapsın saygısızlık

Son dakika haberi... Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gazi Meclis' açıklamasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop tepki gösterdi. Şentop konuyla ilgili, "Meclisimizin Gazi Meclis ünvanı sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bir ünvandır. Dünya'da hiçbir Parlamento'ya nasip olmayan bir ünvandır. Zira önce Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadeleyi yöneten bir meclistir. Daha sonra devletimizi kuran bir meclistir. Meclisimizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Kim yaparsa yapsın." ifadelerini kullandı.