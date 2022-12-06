TBMM Başkanı Şentop’tan Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına tepki! Kim yaparsa yapsın saygısızlık

Son dakika haberi... Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gazi Meclis' açıklamasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop tepki gösterdi. Şentop konuyla ilgili, "Meclisimizin Gazi Meclis ünvanı sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bir ünvandır. Dünya'da hiçbir Parlamento'ya nasip olmayan bir ünvandır. Zira önce Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadeleyi yöneten bir meclistir. Daha sonra devletimizi kuran bir meclistir. Meclisimizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Kim yaparsa yapsın." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GAZİ MECLİS' ÇIKIŞI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde "Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar..." sözlerini sarf etmişti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu Gazi Meclis'i hedef aldı | Video
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN TEPKİ: "GAZİ MECLİS DEMELERİNİ BEKLEMEK HAYALDİR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis'i hdef almasına tepki göstererek CHP liderinin FETÖ'nün sözcülüğüne soyunduğunu söyledi. Oktay, "FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu Meclis'e Gazi Meclis demelerini beklemek hayaldir. Ey yüce milletimiz şahit olun. Milletin temsilcilerinin içerisinde bulunduğu Meclis'e gaziliği yakıştıramayan bir Genel Başkanın millete vadettiği ancak siyaset üstü dostları tarafından mandacılık ile yönetilen bir ülke olur. Buna cevabı yüce milletimiz verecektir." dedi.