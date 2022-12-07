Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki: Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki gösteren Ömer Çelik, "15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu tankların yol vermesiyle gidip darbe girişimini izledi. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur. O gece Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediler." ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: "Tanklar kime yol veriyorsa, diktatör odur" | Video
Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
"Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tam bir basiretsizlik, haddini aşmaktır. Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Eski vesayetin zihniyetine dayanarak, Batı'daki faşistlerin yöntemini kullanarak bu ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullanıldı
Kendisi demokrasiden bahsediyor. Bu çerçevede bakıldığında, esasında mecliste yaptığı konuşmada, yüce meclisin iradesine son derece saygısız olduğu, kullandığı ifadeler son derece yanlış.
Milletvekillerimize dönüp 'Sizin nasıl seçildiğinizi biliyoruz' diyor. Evet biliyoruz, milletimizin oyunu alıp vekil oldular. Siyasetten haber olmadığını gösteren ifadeler kullandı. Demokratik bir yarış içinde milletvekili oldular.
Ayrıca milletin iradesiyle seçilen milletvekillerine dönük böyle ifadeler kullanılması milletin iradesi ile ters düştüğünü gösterir.
"TANKLAR KİME YOL VERİYORSA DİKTATÖR ODUR"
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu tankların yol vermesiyle gidip darbe girişimini izledi. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör o'dur. O gece Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediler.
Kılıçdaroğlu darbeye darbe diyemeyen birisidir. Suriye'deki teröre terör diyemeyen birisidir.