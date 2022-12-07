Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki: Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki gösteren Ömer Çelik, "15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu tankların yol vermesiyle gidip darbe girişimini izledi. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur. O gece Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediler." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: "Tanklar kime yol veriyorsa, diktatör odur" | Video

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

"Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tam bir basiretsizlik, haddini aşmaktır. Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Eski vesayetin zihniyetine dayanarak, Batı'daki faşistlerin yöntemini kullanarak bu ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullanıldı

Kendisi demokrasiden bahsediyor. Bu çerçevede bakıldığında, esasında mecliste yaptığı konuşmada, yüce meclisin iradesine son derece saygısız olduğu, kullandığı ifadeler son derece yanlış.