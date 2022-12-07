Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama: Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur!
Giriş Tarihi: 7.12.2022 23:19 Son Güncelleme: 7.12.2022 23:30

AK Parti'den 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama: Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen H.K.G ile ilgili açıklamada bulundu. Sözcü Ömer Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur." dedi. Ömer Çelik, hukuki sürecin en yakın şekilde takip edileceğini bildirdi.

AK Parti’den 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama: Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sözcü Ömer Çelik şunları söyledi:

Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur.

Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya müdahil olmuştur...

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AK Parti'den 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama: Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur!
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