‘Baban cennete gitti Ömer’im’

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Komando Binbaşı Mehmet Duman (41) gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı. Duman'ın uçakla memleketi Adana'ya getirilen cenazesi Ceyhan'a bağlı Sağkaya'daki baba evine götürüldü. Şehidin eşi Beyhan Duman ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi daha sonra Merkez Cami'ye getirildi. Yeğeni Ömer'i kucağından bir an olsun bırakmayan amca İbrahim Duman, "Baban cennete gitti" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.