Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’nin F-16 kararına ilişkin açıklama

NE OLMUŞTU?

ABD'DEN F-16 KARARI: SATIŞ İÇİN KISITLAYICI KOŞULLAR KALDIRILDI

ABD Savunma Bakanlığı'nın yıllık bütçesini ve harcamalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinde Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandıran maddeler çıkarıldı.



ABD'de Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesi ile harcamalarını belirleyen ve Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ile üst kanadı Senato'nun genel kurulunda oylanacak olan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son haline ulaşıldı. Buna göre Kongre'nin iki kanadındaki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında aylarca süren görüşmelerin ardından şekillenen NDAA tasarısının son halinde, Temsilciler Meclisinde 14 Temmuz'da yapılan oylamada 244'e karşı 179 oyla kabul edilen "Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan" maddeler yer almadı.