Bakan Kurum’dan kentsel dönüşüm açıklaması: Evleri yenilenen insan sayısı Yunanistan’ın nüfusuna denk





"50 BİN GENÇ DAHA İSTİHDAM EDİLECEK"



Bakan Kurum, Türkiye genelinde 3 bin kilometre bisiklet yolu ve 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu kazandırmak için gayret ettiklerini belirterek "Şu ana kadar 1.615 kilometre bisiklet yolunu, 1.200 kilometre yeşil yürüyüş yolu ve çevre dostu sokağı, yine 11 bin metrekare gürültü bariyerini tamamladık. Tüm bu çevre ve şehircilik projelerinde; istihdama kattığımız 25 bin gencimizle birlikte çalışıyoruz. 2023 yılında da projelerimizde yeni 50 bin gencimizi daha istihdam edeceğimizi mutlulukla ifade ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kurum, "Hiç kimse, depremi merkeze alacağız deyip deprem bütçesini kısamaz! Milletin hayatını ilgilendiren bu meseleyi, hiç bir şekilde erteleyemez; reklam ve algı faaliyetleriyle deprem gerçeğini gölgeleyemez! Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir, her türlü siyasetin de, her türlü ikbal düşüncesinin de üstündedir, üzerindedir!" dedi.