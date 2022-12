Bakan Kurum’dan kentsel dönüşüm açıklaması: Evleri yenilenen insan sayısı Yunanistan’ın nüfusuna denk

"85 MİLYONUN GÜVENİYLE, MİLLETİMİZİ SICAK YUVALARINA KAVUŞTURDUK"

Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Antalya Manavgat'ta sarıldığımız İbrahim amcamızı güvenli bir hayata, Muğla'mızda Ayşe teyzemizi yeni bir yuvaya kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Devlet-millet bütünleşmesinden rahatsız olanların; her iyiye kötü, her güzele çirkin, her hayra şer diyenlerin ithamlarına rağmen; bugün tüm bu afet alanlarında 45 bin konut, iş yeri, ahır, köy evini büyük oranda tamamladık, teslim ettik. Bu hakikatler ortadayken; bize dönüp "yapmadınız, bitirmediniz" diyenlerden, şöyle bir aynaya bakmalarını; 3,5 yıldır yönettiğiniz belediyelerde ne yaptığınıza, hangi yatırımları başardığınıza bakmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Başınızı ellerinizin arasına koyup; bu şehirlere kaç metrekare yeşil alan kazandırdığınızı, 3,5 yıl boyunca 100 bin konut dönüştürme vaadiyle çıktığınız yolda ne yaptığınızı kendinize sormanızı her birinizden rica ediyorum. Biz Allah'ın izni, 85 milyonun güveniyle, milletimizi sıcak yuvalarına kavuşturduk; bundan sonra da kavuşturmaya aşkla, azimle devam edeceğiz! Şunu herkes çok iyi bilmelidir! Afet alanlarında, tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Devletine güvenen bir millet var, bu güveni millet lehine kullanan bir Türkiye var! İşte bu Türkiye; bu afetlerle ve iklim değişikliyle mücadeleyi; Türkiye'nin istikbal ve istiklal meselesi olarak görmektedir."