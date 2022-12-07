Başkan Erdoğan ’Kardeş Yumruğu’ tatbikatına katılan askerlere seslendi: Etle kemik gibiyiz, dosta güç düşmana korku verdik

KardeşYumruğu' adı verilen Azerbaycan- Türkiye ortak tatbikatının "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Zakir Hasanov ile birlikte takip etti.Başkan Erdoğan, Azerbaycan- Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından Bakan Akar'ın telefonundan askerlere hitabında "Tek millet iki devlet anlayışı ile dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz. Zorlu arazi ve hava şartlarındaki tatbikat iki ülke ordusunun daha da güçlenmesine katkı sağlayacak. Bu güç sizin en önemli dinamizminiz olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan birlikteliği çok daha güçlenerek devam edecek.Türkiye olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyor, bağrımıza basıyoruz. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz. İlham Aliyev kardeşimi gösterdiği kardeşlik, sevgi dolayısıyla gönülden tebrik ediyor, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun" dedi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de askerlere hitaben yaptığı konuşmada "Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye- Azerbaycan kardeşliği" ifadelerini kullandı.