Bombayı sosyal medyadan yaptırdılar

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, Antalya'nın Serik ilçesinde 7'nci Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda kullanılan bombanın sosyal medya üzerinden yaptırıldığını, yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı bir şekilde imal edildiğini söyledi. Yapımın teker teker tarif edildiğini de belirten Bakan Soylu, "Hacı kod adlı Amerika'ya bağlı PKK/PYD terör örgütü mensubunun, hem bombayı cep telefonu üzerinden yaptırdığı, hem de cep telefonu üzerinden yerleştirilmesini sağladığı bilgileri mevcut. Devlet dedikodu yapmaz, bilgi ile çalışır. İlk verilen ifadelerdeki 'Ben bunu çikolata paketi sanıyordum' sözleri gerçeği yansıtmıyor. Olayın bütün ayrıntıları teşkilatımız tarafından kayıtlara geçirilmiştir. Aciz değiliz, hiçbir işi de açıkta bırakmayız" dedi. Küreselleşme adı altında tek tip millet, tek tip medeniyet dayatılmaya çalışıldığını söyleyen Soylu, "Kimyasal silahlanmadan veya kimyasal silah saldırılarından tutun, uyuşturucunun devlet tarafından koordine edildiğini ifade eden cümlelerin hiçbirisi mesnetsiz, bir yerden kaynaklanmayan, uluslararası küresel ağların kontrolünde olmayan cümleler değildir. Hepsi devletleri itibarsızlaştırmak içindir. 2 bin yıllık ordumuzu, 200 yıllık emniyet teşkilatımızı ve devletimizin tüm yapılarını etkisiz hale getirmek için ortaya atılmış iftiralardır. Hepsinin bir sebebi var" şeklinde konuştu.